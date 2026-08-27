Один человек погиб из-за удара ВСУ по автомобилю скорой в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи в Шебекине, один человек погиб и еще четыре ранены. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области в Telegram-канале.

"Погибший - фельдшер-мужчина. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находящиеся в автомобиле: у женщины - осколочное ранение ушной раковины, у мужчины - слепые осколочные ранения лица и кисти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все раненые доставлены в местную больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Белгородской области в результате украинской атаки один человек погиб, еще один ранен. В городе Шебекино из-за обстрела погиб мужчина.