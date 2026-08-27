Rockstar Games официально представила GTA 6. Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Rockstar Games официально представила трейлер GTA 6 на игровом движке и новые скриншоты.

Разработчики показали трехмерную карту, перестрелки, рукопашные бои, полицейские погони и многое другое. Также для угона автомобилей теперь сделана отдельная мини-игра.

Главные персонажи игры Джейсон и Люсиль смогут менять физическую форму - тренироваться в спортзале или набирать вес, а их отношения будут развиваться через совместные активности. Неиграбельные персонажи (NPC) получат разнообразные реакции на действия игрока, а также смогут вступать в конфликт.

Игра GTA 6 выйдет 19 ноября. На разработку игры Rockstar Games потратил 8 лет, а первые концепты появились ещё более 10 лет назад.

Ранее сайт KP.RU писал, что в американской армии контрактникам пообещали дополнительные выходные в честь выхода GTA VI, чтобы удержать солдат.