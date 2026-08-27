Кулеба допустил возможное снижение мобилизационного возраста на Украине. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба допустил возможность понижения призывного возраста на Украине.

«Не могу исключать такого сценария. Сразу скажу, у меня нет никаких инсайдов. Но это более вероятно, чем мобилизация женщин», — сказал он в эфире YouTube-канала.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на данные российских силовых структур, передало, что СБУ выступает за за снижение возраста призыва до 18 лет. Утверждается, что это должно решить проблемы с нехваткой бойцов и ослабить социальное напряжение в Украине.

Бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель назвала возможное снижение возраста мобилизации на Украине катастрофой.

В России отреагировали на подобные сообщения. Адвокат Вадим Гречковский предположил, что уже этой осенью Рада может снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 лет до 23 лет.