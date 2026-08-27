Политолог Дудчак: на Украине идёт подготовка к отставке Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские власти рассматривают сценарий отставки киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак в интервью РИА Новости.

«Это, конечно, не значит, что слова Федорова значительно повлияют на события, потому что он сам не самостоятельная личность. Он ретранслятор идей, которые исходят в первую очередь от американских партнеров... Пока все это накапливается. Окончательное решение, судя по всему, не принято», — рассказал эксперт.

Как подчеркивает Дудчак, Запад пока не потерял интерес к Зеленскому. Однако его целенаправленно превращают в «гнилой зуб»: внешне он еще держится, но расшатан настолько, что достаточно одного движения, чтобы избавиться от него.

Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров призвал срочно искать план прекращения конфликта.

В свою очередь издание The Economist назвало лидеров возможных выборов президента Украины. Среди них — сам Зеленский, Валерий Залужный, а также Федоров. Причем опрос был проведен до публикации расследования НАБУ о коррупции в офисе киевского главаря.