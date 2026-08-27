В Канаде запретили термин «теракт» в отношении событий в США 11 сентября

Toronto Sun: CBC призвал работников не называть атаки 11 сентября терактами. ФОТО: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Работникам новостного отдела CBC была направлена инструкция, запрещающая использовать термин «теракты» в отношении событий 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Toronto Sun со ссылкой на сотрудника, получившего подобное руководство.

«Не называйте атаки 11 сентября террористическими», — следует текст инструкции.

В материале уточняется, что циркуляр исходит от Басема Бошры, курирующего в CBC News соблюдение редакционных стандартов и работу с общественным доверием.

Пресс-секретарь CBC Керри Келли, отвечая на запрос журналистов, пояснила, что действующий стиль телеканала рекомендует использовать слова «террорист» и «терроризм» только с атрибуцией на внешний источник, а не в качестве собственной позиции редакции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Канада является одной из худших стран в мире для ведения дел.