На Украине признали проблему с «дырой» в бюджете: плана по ее решению нет

Кулеба: В Киеве не понимают, как закрыть дыру в бюджете. Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевское руководство не видит способов восполнить дефицит госбюджета.

«У нас будут сложности большие с экономикой, потому что у нас просел сельскохозяйственный экспорт. Это значит, что экспортеры не привезут наличные в страну, не заплатят налоги. О дыре в бюджете вы слышали. Откуда эту дыру закрывать пока никто не понимает», — сказал Кулеба в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «закрывать» образовавшуюся «дыру» в бюджете пока не из чего.

По словам Кулебы, государственная казна не располагает ресурсами, чтобы «вытаскивать» украинский бизнес из кризиса.

Как ранее сообщало Reuters, украинский зерновой экспорт столкнулся с осложнениями: заторы у Сулинского канала привели к скоплению десятков кораблей.

Кроме этого, в министерстве аграрной политики Украины спрогнозировали, что стране грозит потеря половины объема экспорта сельхозпродукции.