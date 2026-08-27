Назначенный Киевом глава Херсонской ОВА призвал жителей уехать из города

Украинская ОВА предложила жителям Херсона покинуть город. Фото: REUTERS.

Жителей Херсона, находящегося под контролем ВСУ, призвали покинуть город. С таким заявлением выступил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава украинской ОВА утверждает, что в зимнее время работа ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры может быть сорвана и перебои со светом и теплом могут продолжаться до нескольких дней и более.

«Если у вас есть возможность, родственники или друзья в более безопасных регионах — уезжайте», — написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Напомним, Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. В настоящее время часть региона находится под контролем украинских войск. О пути Херсонской области из Украины в состав РФ читайте здесь на KP.RU.

Накануне губернатор Херсонской области Сальдо сообщил, что ВСУ усилили атаки на левобережье Днепра.

Также Сальдо информировал, что восемь человек погибли при атаках ВСУ на Херсонскую область за неделю.