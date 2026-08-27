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НовостиПроисшествия27 августа 2026 21:08

В Ахтубинске на ж/д станции горит вагон с газом: идет эвакуация населения

Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за пожара возле ж/д станции
Анна ПЕТРОВА
Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за пожара возле ж/д станции

Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за пожара возле ж/д станции

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Ахтубинск Астраханской области началась эвакуация жителей из-за пожара на резервуаре у железнодорожной станции «Владимировка». Об этом сообщил глава муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск» Александр Сиваков.

«Проводится эвакуация жителей из домов, расположенных в зоне риска. Для транспортировки жителей организован вывоз автобусами», — написал он в «Максе».

Как отмечается, для пострадавших подготовлены пункты приема в ДК «Речников» по адресу улица Заводская, 187, а также в местной районной больнице.

Позже в местном МЧС уточнили, что пожар произошел в вагоне со сжиженным газом. К тушению привлечены пять машин и 15 пожарных. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее по меньшей мере 146 человек пострадали в результате крупного пожара, вспыхнувшего на территории Амурского газохимического комплекса. Раненых эвакуировали и доставили в медучреждения.