Минобороны Швейцарии хочет создать батальон и школу подготовки операторов БПЛА Фото: REUTERS.

Швейцарское министерство обороны объявило о намерении сформировать к 2028 году специализированный батальон БПЛА. Ведомство также хочет открыть учебное заведение для подготовки военных кадров по работе с беспилотниками. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

«В связи с ситуацией с угрозами Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта определяет дроны, противодействие дронам и робототехнику в качестве стратегического приоритета», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, к 2028 году планируется сформировать батальон БПЛА, на который возложат разведывательные, ударные и контр-дроновые функции, а также организовать школу по подготовке кадров для работы с беспилотной техникой.

В Минобороны также анонсировали создание центра беспилотных систем, который будет интегрировать военный и гражданский опыт в этой сфере.

Как сообщили в ведомстве, в последнее время участились полеты беспилотников над военными объектами и критической инфраструктурой.

В свою очередь политолог Алексей Чадаев сообщил, что главным помощником с БПЛА для Киева остается Чехия, а не Британия, Германия и Прибалтика.