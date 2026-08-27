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НовостиПолитика27 августа 2026 22:00

Трамп назвал возможного кандидата в президенты США на выборах-2028 от республиканцев

Трамп: Сенатор Круз может выдвинуться на президентские выборы-2028
Мария ПАВЛОВА
Трамп назвал сенатора Круза возможным кандидатом в президенты на выборах-2028.

Трамп назвал сенатора Круза возможным кандидатом в президенты на выборах-2028.

Фото: REUTERS.

Сенатор Тед Круз может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2028 году. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, он может это сделать», - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос во время общения с прессой в Белом доме. Также он отметил, что считает Круза «талантливым».

Тед Круз – член республиканской партии, он представляет в сенате штат Техас.

Ранее Трамп заявил, что сам хотел бы быть следующим президентом США.

Напомним, действующий президент США неоднократно высказался о намерении баллотироваться на третий срок.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп неофициально уже решил, что вице-президент Джей Ди Вэнс должен стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года.

После этого Трамп заявил, что пока не намерен публично поддерживать выдвижение вице-президента Джей Ди Вэнса кандидатом на пост главы государства на выборах 2028 года.