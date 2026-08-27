Швейцария может отменить антироссийские санкции по результатам референдума

Швейцария может отменить антироссийские санкции, если примет инициативу о нейтралитете на референдуме. Фото: Maksim Konstantinov GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария может автоматически отменить действующие антироссийские санкции в случае принятия инициативы «О нейтралитете», референдум по которой состоится в этой стране 27 сентября. На это указала представитель швейцарского МИД Леа Цюрхер.

Дипломат указала, что текст инициативы содержит пункт о невозможности вводить санкции против государств, участвующих в конфликтах.

«Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС, подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года», — сказала она изданию «Известия», отметив, что в случае принятия инициативы Швейцарии придётся отменить уже действующие рестрикции в отношении государств, находящихся в состоянии конфликта.

Тем временем правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка против России, добавив в него 19 новых позиций.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что Евросоюз исчерпал все основные механизмы экономического давлению на Россию. Так что анонсированный главой евродипломатии Каей Каллас 22-й пакет антироссийских санкций будет «косметическим».