В России предложили освободить работающих пенсионеров от одного вида налога: что известно

В Госдуме хотят освободить работающих пенсионеров от НДФЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России хотят освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко. Соответствующее письмо направлено в правительство. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Аксененко подчеркнул, что работающие пенсионеры имеют высокую квалификацию и ценные навыки, которые особенно востребованы в условиях нехватки кадров.

«При этом человек, который продолжает работать после выхода на пенсию, платит НДФЛ с заработка на общих основаниях. Считаю, что освобождение таких доходов от налогообложения стало бы справедливой и эффективной мерой поддержки», — высказался парламентарий.

По мнению Аксененко, предложенная мера позволит улучшить финансовое положение работающих пенсионеров, не увеличивая нагрузку на бюджет, создать мотивацию для продолжения работы людьми старшего поколения, а также сохранить в экономике их уникальные навыки и опыт.

До этого в Госдуме выступили с предложением автоматически назначать пенсионерам субсидии на ЖКХ.