Росстат подсчитал, сколько калорий средний россиянин съедает за сутки

Стала известна среднесуточная калорийность рациона россиян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне в среднем потребляют 2558,8 килокалорий в сутки. Такие данные публикует РИА Новости со ссылкой на Росстат. Данные приведены за 2025 год.

Ежесуточно средний россиянин потребляет 307,3 грамма углеводов, 110 граммов жиров, 82,1 грамма белков.

Сообщается, что с 2024 года среднесуточная калорийность рациона жителей РФ практически не изменилась, отмечается лишь незначительное уменьшение на 16 килокалорий.

Самый калорийный рацион у жителей Чечни, здесь едят 3834,6 килокалорий в сутки. Меньше всего килокалорий потребляют жители Республики Алтай и Самарской области – соответственно 1967 и 1935.

Тем временем молодые россияне стали в три раза больше есть фастфуд. Диетолог Солнцева рассказала, что российская молодёжь ест фастфуд 2-3 раза в неделю.

При этом 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь.

Также россияне рассказали, как часто готовят домашнюю еду. Такую привычку имеют 79% опрошенных.