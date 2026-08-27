Минпросвещения назвало максимальный уровень нагрузки на школьников

Кравцов: максимальный уровень нагрузки на учеников составляет 37 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предельная учебная нагрузка на школьников в России составляет от 20 часов в неделю в первых классах до 37 часов — в выпускных. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Министр привел подобную шкалу максимальной нагрузки. Для первых классов она составляет 20–21 час, для 2–4-х — 23–26 часов, для 5-го класса — 29–32 часа, для 6-го — 30–33 часа, для 7-го — 32–35 часов, для 8–9-х — 33–36 часов, для 10–11-х — 34–37 часов.

Он добавил, что нормы по времени выполнения домашних заданий и по проведению контрольных мероприятий установлены приказом Минпросвещения.

Минпросвещения также анонсировало переход на единые линейки учебников по всем предметам.

1 сентября во всех школах и колледжах страны учебный год начнется с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.