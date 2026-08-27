В МИД отреагировали на попытки Франции подорвать российский нефтяной экспорт

Студенников назвал задержания Францией танкеров разбоем Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Задержания Францией танкеров, которые якобы связаны с «теневым флотом» РФ, являются актами пиратства и морского разбоя. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата "штрафа", после чего танкер освобождается... Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», — пояснил он для РИА Новости.

Дипломат сообщил, что с сентября прошлого года французские ВМС задержали пять танкеров, которые ходили под флагами разных стран и причислялись якобы к российскому «теневому» флоту.

За этими действиями, по мнению дипломата, стоит единственная цель — нанести урон российскому нефтяному экспорту и ослабить экономику страны.

Немногим ранее в МИД России заявили, что проверки судов на их принадлежность к так называемому «теневому флоту», которые проводят представители ЕС, не имеют правовых оснований.