Трамп сам признал свое превосходство над другими руководителями США: он опубликовал интересный рейтинг

Фото: REUTERS.
Президент США Дональд Трамп опубликовал свою версию рейтинга американских лидеров. Он выделил себя в особую категорию «Величайшие» и поставил во главе списка.
В соцсети Truth Social Трамп опубликовал подборку изображений американских президентов разных лет, расставленных в порядке его личных предпочтений.
К числу «Великих» он причислил Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта и Вудро Вильсона.
Среди «худших» оказались оба предшественника нынешнего президента США — Джо Байден и Барак Обама.
Ранее в Белом доме, в холле у входа в Овальный кабинет, появился снимок Трампа, датированный временем его заключения в тюрьму в Джорджии.
Американские законы исключают возможность пребывания Трампа у власти после 2028 года, даже несмотря на пожелания значительной части избирателей, о чем рассказал сам президент США.
При этом ранее Трамп несколько раз допускал возможность третьего срока президентства.