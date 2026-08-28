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НовостиВ мире28 августа 2026 0:06

Трамп сам признал свое превосходство над другими руководителями США: он опубликовал интересный рейтинг

Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим
Анна ПЕТРОВА
Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим

Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал свою версию рейтинга американских лидеров. Он выделил себя в особую категорию «Величайшие» и поставил во главе списка.

В соцсети Truth Social Трамп опубликовал подборку изображений американских президентов разных лет, расставленных в порядке его личных предпочтений.

Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим. ФОТО: соцсети

Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим. ФОТО: соцсети

К числу «Великих» он причислил Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта и Вудро Вильсона.

Среди «худших» оказались оба предшественника нынешнего президента США — Джо Байден и Барак Обама.

Ранее в Белом доме, в холле у входа в Овальный кабинет, появился снимок Трампа, датированный временем его заключения в тюрьму в Джорджии.

Американские законы исключают возможность пребывания Трампа у власти после 2028 года, даже несмотря на пожелания значительной части избирателей, о чем рассказал сам президент США.

При этом ранее Трамп несколько раз допускал возможность третьего срока президентства.