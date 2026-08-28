Трамп сам признал свое превосходство над другими руководителями США: он опубликовал интересный рейтинг

Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал свою версию рейтинга американских лидеров. Он выделил себя в особую категорию «Величайшие» и поставил во главе списка.

В соцсети Truth Social Трамп опубликовал подборку изображений американских президентов разных лет, расставленных в порядке его личных предпочтений.

Трамп опубликовал свой рейтинг глав США, себя он назвал величайшим. ФОТО: соцсети

К числу «Великих» он причислил Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта и Вудро Вильсона.

Среди «худших» оказались оба предшественника нынешнего президента США — Джо Байден и Барак Обама.

Ранее в Белом доме, в холле у входа в Овальный кабинет, появился снимок Трампа, датированный временем его заключения в тюрьму в Джорджии.

Американские законы исключают возможность пребывания Трампа у власти после 2028 года, даже несмотря на пожелания значительной части избирателей, о чем рассказал сам президент США.

При этом ранее Трамп несколько раз допускал возможность третьего срока президентства.