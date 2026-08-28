Беженец Хмелевский: ВСУ сожгли дом с мирными жителями в Константиновке

Беженец рассказал, как беспилотники ВСУ подожгли дом, в котором находились люди. Фото: REUTERS.

Украинские военные в Константиновке на территории ДНР подожгли дом, в котором находились люди. Об этом рассказал беженец из Константиновки Андрей Хмелевский.

По словам Хмелевского, в жилом доме пряталась женщина с сыном, туда же зашёл украинский военный. В это время дроны ВСУ атаковали жилище.

«Один солдат [ВСУ] забежал в дом, но он не знал, а там как раз два гражданских. Они спрятались в подполе. „Великие“ украинские бойцы разобрали дом дронами. Люди угорели, трое. Сын с матерью и солдат», - рассказал беженец ТАСС.

Хмелевский добавил, что возгорание в доме тушили в течение трёх дней, после чего в подполе нашли три обгоревших человеческих скелета.

Ранее ВСУ под Сумами сожгли жилые дома, где были тела украинских солдат.

Как ВСУ пытались убить мирных жителей при эвакуации из Константиновки, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем житель Димитрова рассказал, как солдаты ВСУ целенаправленно убили семью мирных жителей при отступлении.