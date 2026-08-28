МИД России прокомментировал смерть генерала Ратко Младича Фото: REUTERS.

МИД России назвал дело против бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича проявлением двойных стандартов — «независимо от фактических обстоятельств, которые легли в его основу». Так в ведомстве прокомментировали кончину генерала.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило искренние соболезнования семье и близким Ратко Младича.

Согласно заявлению, Младич находился в заключении в Гааге последние 10 лет, исполняя приговор МТБЮ. При этом, как подчеркивается, судебный процесс сопровождался ущемлением его прав, включая доступ к врачебной помощи.

«Только в текущем году председатель ОМ Г. Гатти Сантана неоднократно отказывала прикованному к постели неизлечимо больному в освобождении по гуманитарным основаниям... Последнее из людоедских решений было вынесено буквально на днях», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, что в 2017 году Гаагский суд приговорил Младича к пожизненному заключению, обвинив в геноциде и преступлениях против человечества.

О кончине Младича стало известно в четверг, 27 августа. Бывшему командующему армией боснийских сербов было 83 года