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Представители специальных ведомств России и Украины имеют возможность поддерживать контакты друг с другом. Об этом сообщил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин.
«Не секрет – и президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом публично, – что даже в самые тяжелые времена уполномоченные сотрудники специальных ведомств имеют возможность контактировать друг с другом», — констатировал он.
По словам Галузина, Россия видит колебания в риторике Соединенных Штатов по переговорам вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва предпочла бы достигать целей на Украине мирными способами.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не станет мириться с тем, что неонацизм стал государственной идеологией Украины.