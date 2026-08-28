Замглавы МИД Галузин: Россия и Украина имеют возможность контактировать Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители специальных ведомств России и Украины имеют возможность поддерживать контакты друг с другом. Об этом сообщил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

«Не секрет – и президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом публично, – что даже в самые тяжелые времена уполномоченные сотрудники специальных ведомств имеют возможность контактировать друг с другом», — констатировал он.

По словам Галузина, Россия видит колебания в риторике Соединенных Штатов по переговорам вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва предпочла бы достигать целей на Украине мирными способами.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не станет мириться с тем, что неонацизм стал государственной идеологией Украины.