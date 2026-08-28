В Британии опубликовали карты военных баз после слов Захаровой об ответе РФ. ФОТО: МИД России

На фоне враждебной политики Лондона в отношении России британские СМИ обнародовали карты с указанием мест дислокации военных баз Великобритании. Так, издание Independent выпустило материал, сопроводив его картами расположения баз британских ВВС и сухопутных войск.

«В Великобритании насчитывается более 2 000 военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире», — говорится в сообщении.

Так, издание обнародовало карту, на которой отмечены свыше 30 авиабаз, и интерактивную карту по регионам. Самая высокая концентрация — 35 баз — зафиксирована у Олдершота. На западе Шотландии — 32 базы.

В Интернете публикация карт вызвала насмешки: пользователи иронизируют, предлагая вместо военных баз отмечать районы с высоким процентом мигрантов и социальными проблемами.

Напомним, что в российском МИД предупредили: Великобритания понесет ответственность за содействие терактам ВСУ. Передача Киеву данных о производстве ракет Storm Shadow будет приравнена к прямому участию британских военных в конфликте.