В работе «Википедии» произошёл сбой. Фото: Julia Perova/Shutterstock/Fotodom

В некоторых регионах России зафиксированы перебои в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает доступность популярных интернет-платформ.

Согласно графику, масштабный сбой начался после полуночи в пятницу. Официальных заявлений о причине сбоя к текущему моменту не было.

С начала дня 210 пользователей сообщили о неполадках. Основная часть жалоб (84%) связана с работой сайта, по 7% пришлось на мобильное приложение и общий сбой.

Жалобы поступают из различных регионов: 9% — из Москвы, по 6% — из Калининградской, Московской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга.

18 августа в работе российского Интернета также произошел массовый сбой. Проблемы наблюдались с доступом к сайтам нескольких провайдеров, торговых площадок, платформе Steam и другим ресурсам. Также нестабильно работали отдельные сайты банков.