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НовостиОбщество18 августа 2026 17:44

В Рунете произошел массовый сбой: какие сайты не работают

Пользователи жалуются на сбой в российском сегменте интернета
Людмила МИТРОХИНА
В Рунете произошел массовый сбой: какие сайты не работают

В Рунете произошел массовый сбой: какие сайты не работают

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В российском интернете произошел массовый сбой. Это следует из данных портала Downdetector.

Получено много сообщений о частичной или полной утрате функций приложений и сайтов. В частности, проблемы наблюдаются с сайтами некоторых операторов связи, магазинов, в работе приложения Steam и многих других сайтов. Также есть сбои в работе некоторых сайтов-банков. Но проблемы не касаются таких крупных банков как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. Их сайты и приложения работают в штатном режиме.

Пользователи жалуются, что страницы сайтов не загружаются полностью или вообще выдают ошибку. Причем больше всего проблем с интернетом в центральной России. Отмечается, что сбой в рунете произошел из-за проблем с подачей электроэнергии в крупном узле связи.

Ранее KP.RU опроверг информацию о том, что в России наблюдается массовый сбой iPhone. Проблемы носят только локальный характер.