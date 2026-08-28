Дмитриев рассказал, зачем Запад распространяет фейковую информацию. Фото: REUTERS.

Западные сторонники войны распространяют фейковую информацию с целью затягивания украинского конфликта. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что РФ не имеет намерений атаковать какую-либо из стран НАТО.

«Европейские поджигатели войны распространяют ложные версии событий, чтобы затянуть конфликт на Украине и нажиться на нем», - написал Дмитриев в социальной сети Х.

Ранее Россия призвала ЕС прекратить распространять фейки о «депортации» украинских детей.

Также Дмитриев заявил, что европейские СМИ активно занимаются распространением ложных слухов о РФ.

Как фейки стали оружием Запада в войнах, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК, что в интернете распространяется более 300 тысяч ложных сообщений, цель которых - подорвать доверие к выборам в России и спровоцировать недовольство.