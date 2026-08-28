Дроны ВСУ атаковали Севастополь: снаряд прилетел в пятиэтажку, пострадала женщина, жильцов эвакуируют

Женщина пострадала при атаке БПЛА на многоэиажный дом в Севастополе Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате удара ВСУ в Севастополе возникли два возгорания, есть один пострадавший. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы вновь отражают атаку БПЛА на Севастополь», — написал он в «Максе».

Так, в результате попадания БПЛА в подъезд пятиэтажного жилого дома на ул. Героев Подводников загорелась квартира. Спасатели эвакуировали из помещения женщину, которая сейчас находится в реанимации. Ударной волной также выбило окна в квартирах всех подъездов.

Эвакуация жителей продолжается, на месте работают пожарные и спасатели, добавил Развожаев.

По словам Развожаева, пожар от осколков дрона на территории отеля уже ликвидирован. Еще один беспилотник ударил по старым резервуарам, они были пусты.

За день 26 августа силы ПВО РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над территориями РФ.