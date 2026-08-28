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НовостиВ мире28 августа 2026 2:18

Bloomberg: Венесуэла всерьёз рассматривает выход из ОПЕК

Каракас обсуждал вопрос выхода из ОПЕК с американскими чиновниками, пишет Bloomberg
Анна ПЕТРОВА
Bloomberg: Венесуэла всерьёз рассматривает выход из ОПЕК

Bloomberg: Венесуэла всерьёз рассматривает выход из ОПЕК

Фото: REUTERS.

Венесуэла серьезно рассматривает возможность выхода из ОПЕК. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Каракас уже обсуждал этот вопрос с представителями американской администрации. Однако окончательного решения пока нет.

Как отмечает агентство, потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК якобы может проложить путь для более активного участия международных нефтяных компаний из США и других стран в экономике страны.

В апреле газета Globe and Mail прогнозировала, что Венесуэла может выйти из ОПЕК, если такое решение поддержит президент США Дональд Трамп.

В свою очередь экономист Сергей Пикин объяснил, зачем Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК.

Кроме этого, семь стран, входящих в ОПЕК+ и придерживающихся добровольных ограничений по добыче, договорились нарастить объемы производства этим летом.