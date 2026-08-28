Главком ВМС Британии Дженкинс назвал российские подводные лодки очень боеспособными

На Западе признали мощь российского подводного флота. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Великобритании признали высокий уровень российского подводного флота. Такое мнение высказал главнокомандующий британских ВМС генерал Гвин Дженкинс.

«В контексте морского пространства я вижу реальный рост возможностей подводного флота... Очень боеспособные подводные лодки», - сказал генерал изданию Times, говоря о подводном флоте РФ.

Дженкинс упомянул также о российской исследовательской программе, охарактеризовав её как «крайне продвинутую».

Накануне западные эксперты признали, что Россия значительно превосходит Европу по совокупной военной мощи. Главным преимуществом Москвы они называют высокую концентрацию принятия решений и способность оперативно распределять ресурсы на критических направлениях.

Ранее Пентагон поставил российской армии твердую пятерку и назвал РФ постоянной угрозой НАТО в стратегии нацобороны США.

Президент Латвии Ринкевич также признал силу и опыт российских войск.