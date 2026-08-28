Глава ЕК заявила об исчезновении преимуществ экономики Европы Фото: REUTERS.

Ранее экономическое благополучие Евросоюза строилось на трех «опорах» — российских энергоресурсах, китайском импорте и западном технологическом лидерстве. Однако в современных условиях их уже нет. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В течение длительного времени европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных вещей: импортируемые дешевые источники энергии, открытая мировая торговля, растущий доступ на рынок Китая, стратегическая защита со стороны США и западное технологическое лидерство. Все эти очевидные преимущества уже исчезли», — призналась фон дер Ляйен на форуме во французской столице.

Фон дер Ляйен указала, что все 27 государств Евросоюза одновременно столкнулись с отрицательным торговым балансом. Она также привела статистику: за 5 лет ввоз товаров из КНР в Европу подскочил на 45%, тогда как европейский экспорт в Китай падает, и с января дефицит вырос на 10%.

Кроме того, она пояснила, что европейская промышленность оказалась в двойной зависимости. Так, более половины производств не выдерживают конкуренции с китайскими товарами, при этом Европа закупает в Китае свыше 80% критического сырья и комплектующих, а по редкоземельным металлам эта доля достигает почти 100%.

По словам председателя ЕК, старые методы больше неэффективны, и Европе требуется обновленная стратегия.

При этом Фон дер Ляйен обошла вниманием тот факт, что санкции ЕС привели к нарушению мировой торговли и блокировке российских энергопоставок, но пообещала в будущем поддержать европейские компании.

Как отмечает NYT, отказ ЕС от российского газа чреват попаданием в жесткую зависимость от американских поставок.

По мнению спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, рост цен на нефть наглядно показывает несостоятельность стратегии Европы по «сдерживанию» российского энергетического сектора. Он подчеркнул, что «ошибки Европы будут полностью разоблачены».

Кроме этого, накануне фон дер Ляйен одобрила новый американский санкционный пакет и предложила Евросоюзу вместе с США «перекрыть» доходы России от экспортных поставок.