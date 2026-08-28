Власти РФ хотят усилить контроль за оборотом нефтепродуктов

В РФ хотят усилить контроль за оборотом нефтепродуктов. Фото: REUTERS.

Российское правительство рассматривает возможность создания системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке. Подробности рассказывает издание «Ъ», ссылаясь на протоколы совещания у вице-премьера Александра Новака.

Сообщается, что ФАС, Минэнерго и нефтяным компаниям поручено определить индикативные цены на топливо по регионам. К компаниям, которые завышают цены, будут приниматься меры. Пилотным регионом для тестирования системы станет Тува.

Также регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей.

Ранее сообщалось, что начались поставки топлива в РФ из-за рубежа, а на АЗС будут указывать экологический класс топлива. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, Новак поручил не допускать скачков цен на бензин, держать на особом контроле розничные цены на заправках и при необходимости оперативно «ликвидировать возникающие дисбалансы» (то есть перераспределять топливо).