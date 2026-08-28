Риттер: призыв в ВСУ женщин приведет к вымиранию украинской нации. Фото: Oleksii Chumachenko/GLOBAL LOOK PRESS

Если Киев начнет мобилизовывать в ряды ВСУ женщин, украинская нация может вымереть полностью. Об этом в эфире YouTube-канала заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Эксперт напомнил, что у армии режима Владимира Зеленского заканчиваются мужчины. В этих условиях власти планируют мобилизовывать женщин.

« То есть они заберут единственное, что может создавать новых украинцев, — украинских женщин, которые рожают, — и собираются их убить. Они собираются убить их всех. Их отправят на передовую, и все они погибнут. И тогда Украина как нация не просто потерпит поражение, а исчезнет. Это событие на уровне вымирания, которое вот-вот произойдет», — отметил он.

Однако, уверен Риттер, в любом случае украинская армия не способна противостоять напору Вооруженных сил России.

Ранее в Госдуме заявили, что мобилизация женщин в ВСУ может резко ударить по рейтингу украинских политических элит, ответственных за принятие такого решения. Поскольку женщины н Украине не хотят участвовать в боевых действиях.

Киевский режим не стесняется отправлять в бой не только инвалидов, но и женщин. На Украине уже проводят скрытую мобилизацию женского населения. Первыми на помощь ВСУ забрали медработников и фармацевтов.