В МИД прокомментировали попытки ослабить нефтяной экспорт России: «Настоящее пиратство»

Дипломат Студенников назвал пиратством задержания Францией танкеров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержания Францией судов, которые она относит к так называемому «теневому флоту» РФ, являются актами пиратства и морского разбоя. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата "штрафа", после чего танкер освобождается... Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», — пояснил Студенников для РИА Новости.

Дипломат отметил, что 21-й санкционный пакет Евросоюза фактически разрешает удерживать перевозимую нефть странами ЕС. Он расценил это как морской разбой, имеющий целью якобы ослабить нефтяной экспорт России.

Как подчеркнул представитель МИД, с сентября 2025 года Франция захватила пять судов под разными флагами, которые она приписывает якобы к «теневому флоту» РФ.

Студенников также подчеркнул, что все эти шаги направлены на попытки подорвать российский нефтяной экспорт и экономически ослабить страну.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решительного противодействия попыткам захвата российских судов, назвав их пиратскими. Президент также выразил надежду, что ВМФ РФ обеспечит эффективное прикрытие российских торговых судов.

В свою очередь МИД России проинформировал, что проверки судов на их принадлежность к так называемому «теневому флоту», проводимые представителями ЕС, лишены правовых оснований. Москва также заявила о недопустимости произвольных ограничений в отношении судоходства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкционные меры против судовладельцев РФ и квалификация судов с углеводородами как «теневого флота» являются нарушением норм международного права.

Помощник президента Николай Патрушев назвал понятие «теневой флот» выдумкой Евросоюза, прикрывающей его разбойничьи действия на морских коммуникациях.

Кроме этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва намерена обеспечивать безопасность своего судоходства законными способами, строго соблюдая международное право.