Евраев: Движение из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Введены временные ограничения на движение на выезде из Ярославля в направлении Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в «Максе».

Евраев предупредил местных жителей о воздержании от поездок в этом направлении.

На момент 05:34 по мск в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Евраев также уточнил, что в связи с временными дорожными ограничениями на Московском проспекте были изменены маршруты общественного транспорта. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате удара дрона ВСУ в Севастополе произошли два возгорания, а также пострадал человек. В городе началась эвакуация некоторых жителей, на месте работают специалисты.