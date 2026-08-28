До 469 человек выросло число погибших в результате паводка в Непале Фото: REUTERS.

В результате наводнения на севере Непала погибли 469 человек. Об этом проинформировали в местной полиции.

«Найдено 469 тел, ранены и спасены 1 545 человек», — говорится в сообщении.

Стихийное бедствие произошло 26 августа в районе реки Бхоте-Коши в непальском округе Расува. Водные потоки обрушились на населенные пункты Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи.

Потоки воды и грязи уничтожили жилые кварталы, торговые объекты, посты полиции, таможню, переправы и дорожное полотно. Как сообщало издание The Kathmandu Post, 42-километровый участок шоссе от Бетравати до Расувагадхи был полностью разрушен — несколько бетонных мостов унесло водой.

По предварительным данным, в тибетской части региона было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Оно могло вызвать сход ледово-каменной лавины либо крупного оползня, перекрывшего русло реки Лхенде.

Президент России Владимир Путин в связи с бедствием выразил соболезнования руководству Непала, родным и близким погибших.