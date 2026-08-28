Россиянам напомнили о выплатах семьям с детьми к началу учебного года

Россиянам напомнили, кому положена помощь на подготовку к школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выплаты к началу учебного года для семей с детьми зависят не только от льготной категории, к которой относится семья, но и от региона проживания. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В . Плеханова Юлия Финогенова.

«На региональные выплаты к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста. В ряде регионов выплаты также предусмотрены для одиноких родителей и семей участников СВО», - сказала она РИА Новости, напомнив, что в зависимости от региона, может различаться не только размер, но и форма поддержки. Так, вместо денежной выплаты детям могут предоставляться бесплатные учебники и школьное питание.

Ранее в ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября в 15 тысяч рублей.

Накануне эксперт Траутман подсчитала, что подготовка ребенка к школе в 2026 году в среднем обойдется российским семьям примерно в 17-19 тысяч рублей.

Сообщалось, что в России минимальный набор товаров для школьника в 2026 году подорожал на 7% .