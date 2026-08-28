В результате атаки БПЛА в Севастополе повреждены пятиэтажка и корпусы детсада

В результате атаки БПЛА в Севастополе повреждены пятиэтажка и корпусы детсадов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе в результате удара БПЛА повреждены пятиэтажный жилой дом и два корпуса детского сада. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34», — написал он в «Максе».

Кроме этого, два человека пострадали при атаке дрона, еще двое получили незначительные повреждения.

При этом возгорание на пятом этаже севастопольской пятиэтажки, вызванное ударом беспилотника ВСУ, ликвидировано. На месте организован пункт временного размещения для жильцов. Этой же ночью на фоне беспилотной опасности в Ярославской области было перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.