Галузин: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», — отметил дипломат.

Но, добавил Галузин, не вызывает сомнений, что к атаке причастны и западные кураторы киевского режима.

Напомним, в ночь с 28 по 29 декабря 2025 года средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области.

Позже главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Кремле. Дело возбуждено по статье «Террористический акт» уголовного кодекса РФ.

При этом лидеры ряда европейских стран экстренно созвонились после поступления информации о попытке ВСУ атаковать резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина при помощи беспилотников.