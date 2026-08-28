Киевский режим пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», — отметил дипломат.
Но, добавил Галузин, не вызывает сомнений, что к атаке причастны и западные кураторы киевского режима.
Напомним, в ночь с 28 по 29 декабря 2025 года средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области.
Позже главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Кремле. Дело возбуждено по статье «Террористический акт» уголовного кодекса РФ.
При этом лидеры ряда европейских стран экстренно созвонились после поступления информации о попытке ВСУ атаковать резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина при помощи беспилотников.