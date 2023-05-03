СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль

В ночь со 2 на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Кремле. Дело возбуждено по статье "Террористический акт" уголовного кодекса РФ.

“По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации”, – сообщили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая над Кремлем были сбиты два украинских беспилотника. В результате их падения на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Данное происшествие не повлияет на график президента и на планы проведения парада в день Победы.

В Кремле данную атаку назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации". По мнению Зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, данный теракт не оставил России иного выбора, кроме как физически ликвидировать украинскую власть и президента Зеленского.