МИД Швейцарии: санкции против РФ отменят при ужесточении нейтралитета. Фото: Maksim Konstantinov GLOBAL LOOK PRESS

В случае одобрения инициативы по ужесточению нейтралитета на ближайшем референдуме, Швейцарии придется отменить действующие санкции против России. Об этом сообщили в МИД Швейцарии.

27 сентября жителям этой страны надо будет проголосовать за поправки в конституцию, ужесточающие принцип нейтралитета. В частности, запрещающие участие в санкциях без мандата Совета Безопасности ООН. Автором инициативы выступила Швейцарская народная партия, которая обладает большинством в парламенте.

«В случае принятия инициативы Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против государства. Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС, подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года», — пояснила в беседе с «Известиями» представитель МИД страны Леа Цюрхер.

Как отметила Цюрхер, в таком случае Швейцария не сможет поддерживать санкционные пакеты ЕС, в том числе те, что действуют против России с начала 2022 года.

В МИД отметили, что из формулировок инициативы также следует, что уже введенные санкции против стран, вовлеченных в конфликт, должны быть отменены. Кроме того, принятие инициативы приведет к ограничению взаимодействия Швейцарии с НАТО.

Уточняется, что речь идет, в частности, о взаимодействии в области совместных учений с НАТО и обмена разведывательными данными. При этом в ведомстве подчеркнули, что даже после отмены санкций страна сохранит возможность принимать меры для предотвращения их обхода через свою территорию.

Швейцария регулярно поддерживала санкции ЕС в отношении России начиная с 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что швейцарский нейтралитет — это гибкое понятие. Дипломат пояснила, что в 1940-х годах он был на стороне Берлина, а сегодня клонится в сторону Киева и Брюсселя, ровно настолько, насколько это выгодно.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала «самый масштабный» пакет санкций против России. Расширение санкций запланировано на эту осень.

По словам президента России Владимира Путина, с 2022 года Запад «бьет» собственные рекорды по введению санкций, которые при этом остаются безрезультатными и наносят вред прежде всего странам-авторам.