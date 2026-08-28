Канада стала единственной страной, которая ввела ответные торговые ограничения против США

В США назвали Канаду единственной страной, сделавшей ответные ходы после торговых рестрикций Вашингтона. Фото: REUTERS.

Канада стала единственной страной, которая предприняла зеркальные меры против США после введения Вашингтоном торговых ограничений. На это указал торговый представитель США Джеймисон Грир. Американский чиновник назвал эти меры «довольно радикальными».

«Канада — единственная страна, помимо Китая, которая принимает ответные меры против нас, но даже с Китаем мы, в общем-то, уладили разногласия. Так что, по сути, на данный момент это касается только Канады», — сказал он в интервью CBС News.

В частности, Канада ограничила продажу алкоголя из США и предприняла ряд шагов для уменьшения объема поставок автомобилей из США в Канаду.

Ранее президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал руководство Канады и назвал местных политиков «клоунами».

Напомним, премьер Канады Марк Карни объявил о введении с 8 сентября пошлин в размере 15%, 25% и 50% на американский импорт.

Почему Трамп может проиграть торговую войну с Канадой, читайте здесь на KP.RU.