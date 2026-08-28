Лавров рассказал о контактах с США по Украине: ультиматумов не ставили, но важный вопрос подняли

Лавров: Москва не ставила США ультиматумов из-за участия в ударах Киева по РФ Фото: REUTERS.

Москва не ставила Вашингтону ультиматумов по поводу американской помощи Киеву в ударах по российской территории, а лишь запросила разъяснения. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, поводом для запросов в Госдепартамент стали регулярные публикации в западных СМИ о том, как администрация Дональда Трампа якобы продолжает содействовать Украине через новые ассигнования, поставки вооружений и разведданные.

«С нашей стороны никакого ультиматума не было... С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно администрация Дональда Трампа... помогает Украине», — сказал он.

Как пояснил министр, Москва в таких случаях действует спокойно, направляя официальные запросы по дипломатическим каналам.

Накануне Лавров заявил, что Москва не забудет о «кровавом акте» в Старобельске и намерена добиваться справедливости. Глава МИД России подчеркнул, что речь идет о «кровавом террористическом акте» Владимира Зеленского. По словам Лаврова, Москва собирается добиваться наказания виновных.