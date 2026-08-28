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НовостиПолитика28 августа 2026 4:35

Лавров прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву

Лавров: спецслужбы РФ и США ведут работу в тишине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров высказался о визите главы ЦРУ в Москву

Лавров высказался о визите главы ЦРУ в Москву

Фото: REUTERS.

Российские и американские спецслужбы поддерживают контакты по установленным правилам, которые приняты во всем мире для подобного взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

По словам главы российской дипломатии, в подобных контактах нет ничего экстраординарного, как и в самом формате их проведения.

«Есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине», — отметил министр.

Ранее визит Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подтвердил рабочие контакты ведомств.