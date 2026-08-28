Лавров: США не отреагировали на слова Макрона о «похоронах Анкориджа» Фото: REUTERS.

В Белом доме никак не отреагировали на слов европейских лидеров о «похоронах» Анкориджа. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что сразу после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, европейцы вместе с главарем киевского режима Владимиром Зеленским метнулись и «повисли» у главы Белого дома на руках.

«В итоге обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне сего года в Эвиане на саммите семерки президент Франции Эммануэль Макрон гордо объявил, что они похоронили Анкоридж, а Трамп теперь с ними. Не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», - отметил Сергей Лавров.

В июне этого года госсекретарь президента США Марко Рубио отметил, что между Вашингтоном и Москвой на Аляске не было заключено договоренностей. Позже Рубио подчеркнул, что США готовы оказать любую посильную помощь в заключении мира на Украине.

После этого Лавров отметил, что заявление госсекретаря Марко Рубио об отсутствии соглашения на Аляске ставят под сомнение достигнутые договоренности.