Рубио считает, что между США и РФ на Аляске не было договоренностей Фото: REUTERS.

Госсекретарь президента США Марко Рубио отметил, что между Вашингтоном и Москвой на Аляске не было заключено договоренностей. Об этом он рассказал, выступая перед прессой.

Позже Рубио подчеркнул, что США готовы оказать любую посильную помощь в заключении мира на Украине. О чем именно идет речь, он не уточнил. До этого Рубио отметил, что США и Россия не хотели подписывать мирный договор на Аляске. Он заявил, что даже речь об этом не шла без участия в переговорах Украины.

Ранее KP.RU сообщил позицию Кремля. В Москве говорят, что готовы продолжать переговоры по Украине и ждут представителей американской делегации. Однако диалог должен быть справедливым. Важно не уходить от вопроса первопричин конфликта.

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