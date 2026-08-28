Лавров заявил о растущем в мире раздражении поведением Зеленского Фото: REUTERS.

Поведение Владимира Зеленского, который требует от мирового сообщества безоговорочного подчинения, вызывает все большее раздражение на международной арене. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По словам главы российской дипломатии, украинский лидер ведет себя так, будто все окружающие обязаны выполнять его приказы.

«Поведение Владимира Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что все должны его слушать и выполнять его приказы», — отметил министр.

При этом Лавров призвал не питать иллюзий насчет того, что накопившееся недовольство автоматически заставит западных партнеров прекратить поддержку Киева.

«Раздражение накапливается. Но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент ему просто скажут, дескать, хватит, сдавайся», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что Киев не реагировал на предложения Москвы по урегулированию конфликта.