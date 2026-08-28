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НовостиПроисшествия28 августа 2026 5:05

Два детских сада закрыли в Ярославле из-за ликвидации последствий атаки БПЛА

В Ярославле временно приостановили работу детские сады № 98 и № 28
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дети были перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения

Дети были перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле временно приостановили работу детские сады № 98 и № 28 для ликвидации последствий недавнего налета беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения», — написал глава региона, уточнив, что дети были перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

Ранее Евраев заявил, что движение из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто на фоне введения в регионе беспилотной опасности.