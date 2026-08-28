Лавров: Зеленский хочет дестабилизировать российское общество Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский при поддержке европейских стран пытается дестабилизировать обстановку в России с помощью террористических методов, нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По словам главы российского дипведомства, удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), маркетплейсам и другим объектам мирной инфраструктуры преследуют главную цель — посеять панику и страх среди населения.

«Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва не забудет о «кровавом акте» в Старобельске и собирается добиваться справедливости.