Единая система учёта платежных карт и защита бойцов СВО: какие законы вступают в силу в сентябре Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые законы, которые начнут действовать с первого дня осени. В частности, речь идет о дополнительной защите прав участников спецоперации и ужесточении правил борьбы с киберпреступностью. Об этом парламентарий сообщил в мессенджере «Макс».

Со следующего месяца за военнослужащими, задействованными в СВО, закрепят преимущество на сохранение должности при любых сокращениях штата. Володин пояснил, что такие трудовые гарантии являются прямым продолжением политики поддержки защитников Родины.

Кроме того, вводится строгий механизм проверки страниц некоммерческих организаций в соцсетях через портал Госуслуг. Спикер пояснил, что это позволит гражданам отличать настоящие НКО от фейковых клонов, которые создают аферисты, чтобы выманивать пожертвования. Верифицированные аккаунты получат специальную отметку, и люди будут точно знать, что их деньги пойдут на помощь, а не в карман мошенников.

Одновременно заработает единая база учета банковских карт, что должно ударить по так называемому дропперству. Володин уточнил, что эта мера усложнит жизнь преступникам, использующим чужие счета для обналичивания похищенных средств. Глава Думы также напомнил, что с 2021 года было принято уже 19 федеральных законов для защиты граждан, и текущие изменения продолжают эту системную работу.

Накануне Володин рассказывал о других законах, вступающих в силу с сентября. К ним относились изменения для мигрантов и инициативы в сфере здравоохранения.