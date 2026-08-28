ВС России уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом и шесть хранилищ в Одессе Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) России продолжили серию групповых ударов высокоточными средствами по критически важной украинской инфраструктуре, задействованной в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, в Киевской области уничтожен крупный складской комплекс ООО «Стеллар Джет». На объекте хранились готовые узлы дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», а также топливо для ракетных ускорителей.

Одновременно с этим в порту Одессы в результате ударов беспилотников поражены шесть капитальных хранилищ, где находилось имущество военного назначения для нужд украинских войск.

Днем ранее, 27 августа, Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия поразила семь хранилищ с военным имуществом украинских войск в порту Одесса.