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НовостиВ мире28 августа 2026 5:52

В США возмутились риторикой Европы в адрес России: в ней видят реальную угрозу

Дэвис: Запад подрывает переговоры по Украине и готовится к конфликту с РФ
Семен ЗИМИН
В США возмутились риторикой Европы по России: в ней видят реальную угрозу

В США возмутились риторикой Европы по России: в ней видят реальную угрозу

Фото: REUTERS.

Действия западных политиков, сопровождающиеся громкими заявлениями о «российской угрозе», неизбежно толкают мир к прямому столкновению с Москвой. Такое мнение выразил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Западный мир готовится к последствиям конфликта, в котором мы вынуждены участвовать последние четыре с половиной года, заявляя, что русские придут за нами и мы станем следующими в списке целей», — говорится в публикации.

Дэвис отметил, что Москва не ищет конфронтации, однако вынуждена регулярно реагировать на многочисленные провокации. Особое внимание эксперт обратил на поведение европейских лидеров. Он заявил, что они намеренно вводят общественность в заблуждение, рассуждая о поиске «мирного урегулирования» на Украине. При этом каждый реальный шаг этих политиков гарантирует только затягивание боевых действий, а не их прекращение.

При этом Москва сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров с Украиной и продолжает контакты с США по украинскому вопросу на рабочем уровне. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.