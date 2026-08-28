«Окно возможностей закрывается»: в ВСУ жалуются на подавление Starlink российскими РЭБ

El Mundo: в ВСУ жалуются, что российские РЭБ глушат Starlink Фото: REUTERS.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно выводят из строя спутниковую сеть Starlink, которая активно используется украинскими войсками. Об этом пишет испанское издание El Mundo, ссылаясь на жалобы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным публикации, критические проблемы создает комплекс радиоэлектронного подавления «Волна-Купол-Гарант». По словам соучредителя украинского Центра поддержки воздушной разведки Игоря Луценко, что «окно возможностей для Starlink закрывается», а российские помехи существенно снижают эффективность связи на фронте.

Эксперты отмечают высокую зависимость Украины от терминалов Илона Маска. На фоне этих проблем Владимир Зеленский пытается добиться от США разрешения на применение технологии для координации ударов дронов вглубь территории России.

Ранее сайт KP.RU рассказал о том, как российская армия отрезала дроны украинских войск от сети Starlink и защитила сухопутный коридор в Крым.