Трасса Р-280 начинается в Ростове на Дону и заканчивается в Симферополе Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

СУМРАЧНАЯ ТЕВТОНСКАЯ МЕСТЬ

Самый удобный и короткий заезд в Крым - по новой идеальной трассе, идущей вдоль всего северного побережья Азовского моря. Трасса Р-280 начинается в Ростове на Дону и заканчивается в Симферополе, проходя через Мориуполь, Мелитополь и упираясь в Чонгар - сухопутные ворота Крыма. Ворота длинные, растянутые по дамбе и мелким островкам. Но, по суше прикрытые надежно. Я много раз останавливался в Чангаре на границе погранперехода у заброшенной с 2022 года АЗС одной американской фирмы. Пил чай и смотрел на розовую прибрежную полосу Азовского моря – это цвели водоросли. И всегда ровно через 5 минут подъезжала машина с сотрудниками, у меня проверяли документы. От чая отказывались: «Мы на службе!» И это лишь добавляло понимания – значит Чонгар на контроле, украинским ДРГ тут ловить нечего.

Но, не все так просто. С другой стороны от трассы «Новороссия» почти по всей ее протяженности на удалении 100-120 километров проходит фронт СВО. Где-то он статичен, например, напротив фарватера Днепра. А где-то тлеет третий год. Например, в районе Токмака, где случился кроваво-провальный «контрнаступ» ВСУ в такие же июньские дни 2023-го. Тогда наши бойцы сожгли столько немецких танков «Леопард», что акции их германского завода-изготовителя «Рейнметалл» рухнули. Потом оправились, конечно, а немцы, вторично униженные в южнорусских степях, затаили месть.

Военкор RP.RU рассказал, как армия РФ отрезала дроны ВСУ от "Старлинка" Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

КАФТАН НЕМЕЦКИЙ, ТАБАК - АМЕРИКАНСКИЙ

И вот в мост на Чонгаре прилетел дрон-камикадзе «Бегемот» - наполовину немецкий.

А на самой трассе Р-280 начали охоту за бензовозами, идущими в Крым, американские дроны «Хорнет», в народе «Марсианине». ВСУ начали обкатывать их на фронте еще ранней весной, и мы успели «Хорнеты» хорошо изучить. Этот дрон серийно выпускается в США компанией Swift Beat LLC. Скорость 100-120 км/ч. Дальность - до 190 км. Связь спутниковая на «Старлинке». Боевая часть, правда, скромная: 4-5 кг взрывчатки. Но для войны с цисцернами на трассе вполне годится. Может работать автономно, за счет искусственного интеллекта и «библиотеки вероятных целей». Отлично сбивается российским дроном-перехватчиком «Елка», благо их появилось в достатке на фронте и ближних тылах.

Дрон Hornet

А вот «Бегемот» оказался новинкой более тяжелой и неприятной.

Вместе с «Хорнетами», «Бегемоты» образовали эффективную «тактическую пару».

ФОРТОЧКА ДЛЯ «МИДЛ-СТРАЙКА»

Дело в том, что в «войне дронов», которая определяет сейчас ход СВО, образовалась некая брешь. В небе царят тактические дроны, как правило, FPV, летающие не дальше 20 километров, и дроны стратегические, способные преодолеть 800-1500 километров. А между ними - пустота. Ее назвали по-английски «миддл-страйк», то есть средняя оперативная глубина. Потому и местность в 100 километрах от фронта всегда считалась безопасной со всеми вытекающими. Посты и мобильные огневые группы ПВО работают либо ближе к фронту, либо глубже в тылу. А на сотне верст - полный расслабон.

Дрон-перехватчик «Ёлка»

Киев увидел в этом (а скорее всего — подсказали умельцы с Запада) «окно возможностей» и бросился его заполнять. Начали с «Хорнета» а потом подтянули и «Бегемота».

Да, визуально, он толстоват и неуклюж, не «мессершмидт». Скорость 200 км/час — не фантастическая. Двигатель схож по параметрам с мотором от скутера. Массовое летающие поделие. Зато боевая часть - до 75 кг, что уже очень серьезно. Но враг пошел еще дальше. «Бегемот» заточили целенаправленно на уничтожение мостов, разделив его боеприпас надвое. Две части, взрывающиеся по очереди. Сначала 40 кг фугаса - для разрушения препятствий, создания проломов. А за ним — 35 кг термобарического заряда, он врывается в пролом и создает облако горючей смеси. После чего следует объемный взрыв. Собенно это эффективно в закрытых помещениях.

Посты и мобильные огневые группы ПВО работают либо ближе к фронту, либо глубже в тылу Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

КАК РОЖАЛИ «БЕГЕМОТА»

Официально дрон разработан украинскими компаниями Culver Aerospace и GLEFA. Первая выросла из шайки бандеровских БПЛашников в далеком 2014 году. В те времена, когда у дронов, единственным средством поражения была граната Ф-1, засунутая в стеклянный стакан из Икеи. Однако наш противник уже тогда свою упоротость сочетал с упорностью. И преуспел. Набил руку. Вторая компания, родившая «Бегемота», создала для дрона двойной боеприпас. Но, не уникальный. Уникальное в «Бегемот» притащили немцы. Причем, по хронологии, можно предположить, что «Бегемот» изначально был их проектом. Украинцев лишь «приняли на аутсорс», позволили стать «аватарами» проекта, взяв на себя все его грехи.

В апреле 2026-го, эти хуторские беспилотчики, подписывают соглашение с немецким гигантом оборонки Helsing — о совместном производстве дронов. Украинцы отвечают в нем за авионику, а немцы — за управление. Helsing вообще специализируются на "Разработке автономных систем, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), программном обеспечении для управления роями дронов и анализа поля боя в реальном времени."

То есть «Бегемот», долетевший до Чонгара, управлялся немецким искусственным интеллектом, а связь ему обеспечивал американский «Старлинк».

Вообще, в этом «юном месяце апреле» Украина подписала сразу 6 (шесть!) соглашений о сотрудничестве с оружейниками Германии. Немцы не смогли удержаться от реванша и своей старой традиции – каждые 100 лет устраивать «Дранг нах Остен». Но, так как они хорошо пуганы нашими дедами, напрямую лезть в СВО не захотели. Хватило горелых «Леопардов». Немцы нашли людей тоже традиционно согласных на любую грязную работу против России.

Дрон «Бегемот» Фото: Соцсети.

К несчастью для немцев, 21-й информационный век устроен так, что нет в нем ничего тайного. Немецкий план «мы тут не при чем», уже не работает.

Русские, конечно, удивились короткой памяти немцев: «Ну, если так напрашиваются, можем повторить». И начали искать управу на «Бегемота».

Сухопутный коридор в Крым должен был снова стать безопасным.

УПРАВА НА STARLINK

Пановали «Хорнеты» и «Бегемоты» недолго. В украинско-немецко-американском фан-клубе беспилотчиков началась легкая паника. Там стали фиксировать беспричинные падения дронов мимо целей, буквально в степи и огороды. И вообще, «воздушный контрнаступ» на Крым и Азов пошел как-то не так. Запахло повтором лета-2023.

Что же случилось?

Бандеровцы достаточно быстро выяснили в чем причина, хотя мы свое лекарство от «Бегемота» сильно не афишировали.

Но со слов нашего противника, пейзажи с внезапно падающими «Бегемотами» и «Хорнетами» в южнорусских степях выглядят примерно так.

Вдоль трассы «Новороссия», в самых дроноопасных коридорах заработало некое устройство "Волна Купол Гарант". Каждый такой комплекс, по данным наших неприятелей, закрывает примерно 20 квадратных километров. То есть, примерно 20 таких «Волн Купол Гарантов», судя по заплачкам в украинских околовоенных пабликах, накрыли всю трассу «Новороссия» протяженностью 400 км. Включая мосты, развязки и виадуки. Благо, Россия производит это чудо-оружие самостоятельно. Еще один минус для врага – комплекс мобилен, перевозится на автоприцепах.

А работает он так: просто глушит космические спутники Starlink, благодаря которым «Хорнеты» с «Бегемотами» и летают. «Волна Купол Гарант» направляет мощный паразитный сигнал на высоту до 500 км, где висят изделия Илона Маска, и буквально «ослепляет» или «затыкает» их.

Спутник Starlink принимает данные в диапазоне 14–14,5 ГГц на 8-6 каналах, поэтому «Волна Купол Гарант» тоже состоит из 6-8 прицепов на колесах с излучателем-«тарелочкой». И каждая «тарелочка» глушит один из каналов Starlink индивидуально. Добавит Маск по просьбе ВСУ каналов для работы «Бегемотов», мы добавим новые «тарелки». В эту игру можно играть до бесконечности, пока Илон не вспотеет.

Спутник Starlink принимает данные в диапазоне 14–14,5 ГГц на 8-6 каналах. Фото: xnk/Shutterstock/Fotodom

Сомневаюсь, что у немцев и американцев есть готовые решения – как заткнуть «Волну Купол Гарант». Взялись воевать против России – готовьтесь к неожиданным сюрпризам.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

3 способа приземлить «Бегемотов» с «Хорнетами»

1. Локация понятна, возможности противника – тем более. ТТХ очередного «вундерваффе» ВСУ тоже известны. Достаточно создать единую эшелонированную зону безопасности в малом небе, связав между собой комлексы «Волна Купол Гарант» с мобильными отрядами охотников за беспилотниками — на открытых пикапах с пулеметами и запасами дронов-перехватчиков «Елка» (что уже происходит).

2. Использовать успешный опыт обороны Антоновского моста в Херсоне. Этот мост украинцы с американцами пытались уничтожить Хаймарсами десятки раз, пока мы его сами не подорвали. Есть и новый опыт, обретенный еще в битве за Артемовск (Бахмут). Прикрыть сухопутный коридор в Крым противодроновыми сетями. А дорожное полотно на мостах усилить стальными «полотенцами» (это мнение военного инженера с опытом работы на СВО).

Противодронные сетки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

3. Все-таки потолковать с немцами о прошлом и будущем. Пусть ищут другой полигон для испытаний своих изделий. С американцами говорить бесполезно, их изделия нужно просто сбивать. Кошелек «дяди Сэма» - его самое больное место.

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